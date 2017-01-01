Власти региона сохранят лес при строительстве инфекционной больницы

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На этой неделе представители общественных объединений, министр по управлению имуществом и земельным отношениям Николай Гончаров, и заместитель министра строительства и архитектуры Андрей Колмогоров провели выездную инспекцию с депутатом Пермской городской Думы Арсеном Болквадзе, сообщает сайт главы и правительства региона.

Представители власти и общественники осмотрели участок, на котором планируется строительство новой инфекционной больницы в Перми (Кировский район, участок по ул. Калинина,84а).

Как сообщил Николай Гончаров, размещение больничного комплекса предполагается на земельном участке, который раньше являлся эксплуатационной базой ФГКУ «Приволжско-уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. В 2016 году был передан в собственность Пермского края. По словам министра по управлению имуществом, территория этого земельного участка не относится зоне городских лесов и не входит в границы Пермского городского лесничества. Это значит, что для строительства инфекционной больницы не будет производиться вырубка городских лесов.

«Мы понимаем, что людей волнует, что будет с этой площадкой, как она будет развиваться, какие объекты здесь планируется построить. Вы видите, что сейчас площадка в заброшенном, плачевном состоянии. И мы прекрасно понимаем, что пользы горожанам в таком виде она не приносит. Здесь планируется построить необходимый всем жителям социальный объект — больницу. Ее давно ждут — пояснил Николай Гончаров. — Могу заверить, что зона городских лесов никаким образом не будет затрагиваться ни при строительстве больницы, ни при последующем использовании этого земельного участка. Вырубка городских лесов здесь производиться не будет. Площади этого земельного участка достаточно для размещения больницы и дальнейшего ее расширения, строительства других медицинских объектов».

Существующие на земельном участке зеленые насаждения — дикорастущие, то есть растительность, которая здесь есть, является результатом бесконтрольного разрастания растений ввиду того, что базу долго не использовали. Выборочное удаление зелёных насаждений будет производиться только по необходимости. Кроме того, проект нового больничного комплекса будет предусматривать ландшафтную составляющую, которая будет учитывать как существующие, так и новые зеленые насаждения.

«Существующая сейчас инфекционная больница — пережиток прошлого, который лежит пятном на самом центре города. Ее начали строить больше 100 лет назад, и к настоящему моменту больница, конечно, значительно устарела, — считает председатель общественного совета при Министерстве здравоохранения Пермского края Татьяна Романовская. — Пациенты с нетерпением ждут появление данной больницы. То предварительное моделирование новой больницы, которое мы сегодня видели — это прекрасный современный комплекс зданий, которые нам необходимы. Здесь прекрасная транспортная развязка и с городом, и с регионом».

В настоящее время внесены изменения в Генеральный план г. Перми, теперь администрации города необходимо привести в соответствие с Генпланом Правила землепользования и застройки. Как и прежде, планируется, что территория инфекционной больницы займет площадь 10га. 39га — площадь всего земельного участка. Планов по использованию оставшейся территории на текущий момент в краевых ведомствах нет.

«У людей большие опасения насчет экологической составляющей, — рассказал депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе. — Конечно, мы разделяем опасения людей насчет ухудшения экологической ситуации, но понимаем, что площадка, о которой сегодня идет речь — бывшая территория военной базы, которая всегда была закрыта, а теперь мы открываем ее и делаем доступной для населения. Любые решения о необходимости развития территории, строительстве сервисных учреждений будут на особом контроле депутатов городской Думы. Никаких изменений, которые негативно скажутся на инфраструктуре или условиях проживания в этом районе, мы не допустим».

Стоимость реализации проекта по строительству новой инфекционной больницы составит более 2 млрд рублей. Расходы на строительство инфекционной больницы заложены в бюджете Пермского края в 2019-2021 годах. Планируется также, что проект получит федеральное софинансирование.