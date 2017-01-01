Посмертная книга Олега Подвинцева не будет продаваться

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Монография «Империя и споры о ней» известного пермского политолога и историка Олега Подвинцева не поступит в розничную сеть книжных магазинов. Об этом рассказал экс-декан историко-политологического факультета, а ныне завкафедрой новейшей истории России ПГНИУ Игорь Кирьянов.

По его словам, книга будет находиться в свободном доступе в Пермском государственном архиве социально-политической истории (ул. Екатерининская, 162), а также должна поступить в городские библиотеки. О сроках Кирьянов затруднился ответить, но сказал, что, скорее всего, это произойдёт в мае.

Кроме того, он отметил, что книга не будет продаваться, её будут дарить тем, кто сделает пожертвование в фонд им. Олега Подвинцева. Все средства фонда планируется потратить на стипендию им. Олега Подвинцева, которая будет вручаться лучшим студентам историко-политологического факультета. Но опять же сроки старта инициативы неизвестны.

Отметим, что монография «Империя и споры о ней» посвящена исследованию империй как одному из видов госустройства. Олег Подвинцев не успел дописать книгу при жизни (скончался в апреле 2018 года), она была подготовлена к печати силами его коллег.