Пермяки стали реже бронировать авиабилеты в Крым

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Аналитики сервиса бронирования авиабилетов Туту.ру проанализировали бронирование вылетов среди россиян на летний период. Оказалось, что среди жителей Перми крымское направление стало менее популярным, чем год назад, правда, незначительно.

Так, по поисковым запросам доля запроса «Крым» составила 2,2% (год назад была 2,3%). Аналитики видят среди возможных причин небольшого снижения интереса – повышение цен в Симферополь: за год они выросли примерно на 10% (с 9,9 тыс. руб. в оба конца до 10,9 тыс. руб.).

Аналитики отмечают общий рост цен на авиаперелёты по России – за год вырос на 5% (с 8,4 до 8,8 тыс. руб. в одну сторону). Перелёты в Крым в среднем по России за год выросли на уровне 3% (с 7,4 тыс. руб. до 7,7 тыс. руб. за авиабилет в одну сторону).