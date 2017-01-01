В Перми состоялся общегородской субботник

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В Перми 20 апреля прошёл общегородской субботник, в котором приняли участие представители горадминистрации, краевого правительства и предприятий.

Так, глава Перми с сотрудниками горадминистрации прибирались на набережной Камы, сотрудники департамента общественной безопасности прибирали сквер купцов Грибушиных, сотрудники департамента ЖХК, департамента градостроительства и архитектуры, департамента земельных отношений, управления жилищных отношений, управления по экологии и природопользованию облагораживали Комсомольский проспект. Управлению внешнего благоустройства «отдали» территорию вдоль завода им. Шпагина. А сотрудники краевой администрации «взяли» всю эспланаду, театральный сквер и сквер Уральских добровольцев.

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