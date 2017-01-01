Краевые гранты помогли краснокамским фермерам расширить географию экспорта Губернатор посетил фермерские хозяйства Краснокамска

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 19 апреля, во время рабочей поездки в Краснокамский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с работой местных производителей.

В частности, в деревне Катыши глава региона посетил фермерские хозяйства Натальи Усовой, где производят перепелиные яйца и мясо, и Галины Романовой, где налажено молочное производство. Губернатор обсудил с сельхозпроизводителями вопросы продвижения их продукции на рынке.

Сегодня продукция крестьянско-фермерского хозяйства поставляется в федеральные продуктовые сети, а также в Москву и Нижний Новгород, отметила Наталья Усова. Благодаря региональному гранту, полученному в 2018 году, фермер планирует расширять поголовье фермы со 102 тыс. до 160 тыс. перепелов, производство яиц — до 21 млн штук в год, мяса — до 72 тонн. Запланировано и расширение производства за счет увеличения добавочной стоимости.

«В этом году хотим увеличить объем производства мяса, яйца, уже делаем тушенку, будем мариновать яйцо», — отметила она.

Фермерское хозяйство Галины Романовой производит молоко, сливки, сметану. Благодаря полученной в 2013 году региональной поддержке семье удалось приобрести ферму и увеличить поголовье крупного рогатого скота до 25 коров. Сейчас совокупный надой молока на ферме составляет 110 тонн ежегодно.

«Производство молочной продукции пока планируем оставить на том же уровне. Хотим дальше развивать мясную ферму. Уже начали делать это сами, за счет собственных вложений, и надеемся получить краевой грант», — поделилась планами предприниматель.

Губернатор Максим Решетников призвал сельхозпроизводителей, как можно скорее подавать заявки на получение новых грантов.

«Давайте, скорее заявляйтесь, если спрос на поддержку будет большой, мы будем добавлять финансирование», — сказал глава Прикамья.

В ходе рабочей поездки губернатор посетил Краснокамскую фабрику деревянной игрушки. На предприятии Максиму Решетникову продемонстрировали весь цикл производства: от столярного изготовления до покраски и фасовки, а также новую серию интерактивных игрушек Wintertoys — кубиков с дополненной реальностью, которая была создана специально для поставки на зарубежные рынки.

Как отметило руководство фабрики, они стараются пользоваться всеми возможностями поддержки, которую им предлагает государство. Как отмечает директор фабрики игрушек Светлана Неганова, произвоство ориентировано на экспорт. Сегодня фабрика уже экспортирует игрушки в Казахстан и Беларусь. Для развития этого направления компания активно участвует в краевых бизнес-миссиях и выставках пермских предприятий. Например, в конце прошлого месяца компания вместе с делегацией Прикамья продемонстрировала свою продукцию на международной выставке в Германии «Ганновер Мессе».

Отметим, в Пермском крае сформирована стабильная система финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей — всего на период 2019-2021 годы в бюджете предусмотрено 6,7 млрд рублей. Основная задача — дальнейшая реализация инвестпроектов.

По итогам 2018 года сельское хозяйство показало лучшие за последние 7 лет результаты — производство продукции выросло на 5,6%. В прошлом году был успешно реализован 21 инвестпроект, в том числе 8 крупных. В этом году — в стадии реализации еще 35.