В Перми до 10 мая ограничили движение по одной полосе улицы Луначарского

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Несмотря на обилие ремонтных работ, требующих раскопок, все дороги, где они велись, восстанавливаются

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начинают перекладку участка тепловой сети, проходящей по ул. Луначарского в Перми. Энергетикам предстоит заменить 180 м трубопровода диаметром 400 мм от ул. Попова в сторону ул. Куйбышева, сообщает пресс-служба городской администрации.

На время работ с 19 апреля по 10 мая будет ограничен проезд автомобильного транспорта по одной полосе ул. Луначарского.

Так, этим летом на ул. Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 м, с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирская. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

Напомним, в 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на ул. 1-я Красноармейская, ул. Тимирязева и ул. Газеты Звезда. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов.