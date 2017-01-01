Детсад-долгострой в Краснокамске построят к 1 августа

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 19 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников с рабочим визитом посетил Краснокамский городской округ. Глава региона осмотрел строящийся детский сад и спортивный комплекс «Ледовый».

Жители Краснокамска часто обращаются к губернатору в Instagram с просьбой уточнить сроки строительства детского сада. Его строительство началось в 2017 году и сейчас жители переживают, что процесс не движется. Во время инспекционного выезда глава Прикамья отметил, что, судя по обращениям жителей, рабочих на строительную площадку привезли накануне.

«Я прекрасно знаю, что рабочие здесь появились перед нашим приездом. До этого рабочих не было — люди мне пишут», — подчеркнул губернатор.

Максим Решетников поручил главе городского округа Игоря Быкаризу еженедельно докладывать о ходе строительства и направлять фотоотчет. По словам губернатора, на объекте сформировался кассовый разрыв, который нужно закрыть в ближайшее время. При этом важно ускорять темпы строительства, — обратился губернатор к зампреду правительства, министру строительства и архитектуры Михаилу Сюткину.

Предполагается, что новый детский сад на 240 человек будет построен летом этого года. По словам генерального директора ООО «Строительное управление-157» Артура Гуляна, новый детский сад будет соответствовать всем современным стандартам.

«Основной объем работ уже выполнен. Уже возведена коробка здания, смонтировано отопление, начаты работы по внутренней отделке, подведены все сети. Строительная готовность объекта составляет более 70%. Я думаю, что мы 1 августа объект сдадим. Это будет большой современный детский сад на 12 групп, в каждой из которых будут полы с подогревом. Территория детского сада будет благоустроена. Мы установим 12 теневых навесов, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, обязательно здесь появятся детские площадки», — отметил представитель подрядной организации.

Еще одним объектом социальной инфраструктуры, который посетил губернатор во время выезда в Краснокамск, стал спортивный комплекс «Ледовый». Здесь планируется открыть Филиал отделения хоккея Академии игровых видов спорта Пермского края. Как отметил директор спортивного комплекса Юрий Нежданов, сейчас на площадке проходят турниры регионального и федерального уровня. Одним из последних стали финальные матчи всероссийских соревнований «Золотая шайба».

«Появление у нас филиала Академии игровых видов спорта позволит открыть еще одну хоккейную группу. Придут новые тренера, работа будет выстроена по своей методологии, будет организован соревновательный процесс», — пояснил Юрий Нежданов.

Также на площадке «Ледового» проходят занятия по фигурному катанию, спортивной аэробикой, художественной гимнастикой, фитнесом. При этом во время эксплуатации СК «Ледовый» выявлено нарушение кровли. Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что на ремонт крыши в этом году будет направлено 15 млн руб.