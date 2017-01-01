В выходные в Перми будет почти сухо и прохладно



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Пермяков ожидают прохладные выходные с небольшим количеством осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России на своём официальном сайте.

Завтра, 20 апреля, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью 0...-2°, днём +7...+9°, ветер северный, умеренный.

В воскресенье, 21 апреля, будет сухо, днём температура поднимется до +10..+12°, ветер западный, умеренный.