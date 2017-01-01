В эти выходные движение по Комсомольскому проспекту будет вновь ограничено

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С 20 по 22 апреля будет введено ограничение движения по чётной стороне в районе здания «Пермэнерго». На этом участке будет прокладываться канализация в рамках реконструкции ул. Революции, сообщают в МКУ «Пермблагоустройство».

Как сообщают специалисты организации, с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля будет закрыто движение по чётной стороне в районе здания «Пермэнерго». Закрытие движения необходимо для прокладки канализации в рамках реконструкции ул. Революции.

Схема движения транспорта 20-21 апреля

Фото: Администрация Перми

В предыдущие выходные, 13—14 апреля, подрядная организация выполнила работы по прокладке канализации по нечётной стороне Комсомольского проспекта в районе перекрёстка с ул. Революции. Было уложено 40 м канализационных труб.

Объезд участка будет осуществляться по ул. Краснова, Куйбышева, Сибирской. Работы производятся в выходные для снижения влияния на транспортную обстановку.

Изменения в движении городского пассажирского транспорта 20-21 апреля

Фото: Администрация Перми

Движение автобусных маршрутов в выходные дни, 20—21 апреля, будет организовано в объезд по ул. Куйбышева или Сибирской. 20—21 апреля автобусные маршруты №№1, 5, 19, 59 в направлении ЦКР будут следовать по ул. Куйбышева, автобусные маршруты №№10, 13, 66, 74 — по ул. Сибирской. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту.

Движение автобусного маршрута №60 будет сокращено до Октябрьской площади. Троллейбусы №1, №5 будут следовать по укороченному маршруту «Улица Гусарова» — «Комсомольская площадь», №12 — по укороченному маршруту «Улица Милиционера Власова» — «ЦКР».

На ул. Революции на участке от Компроса до ул. Сибирской уже переустроена большая часть инженерных коммуникаций. С двух сторон улицы вдоль парка им. Горького и здания «Пермэнерго» формируется конструкция дорожной одежды. Ведутся подготовительные работы для устройства трамвайных путей.