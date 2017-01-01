В апреле Чусовской мост будет перекрываться на несколько часов в сутки

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Мост через Чусовую

Фото: Константин Долгановский

В 20-х числах апреля на мосту через Чусовую начнутся ремонтные работы. По одной полосе будет организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Помимо этого, в определенные дни движение на Чусовском мосту в ночные часы, с 1:00 до 4:00, будет закрываться для автотранспорта (кроме спецтранспорта). За это время подрядчик будет заливать подготовленное место специальной смесью, состав которой был утверждён проектировщиком.

Как поясняют в региональном минтрансе, для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем щебёночно-мастичная асфальтобетонная (ЩМА) смесь.

Разработан календарный график выполнения работ, максимально учитывающий необходимость пропуска транспортного потока в пиковые периоды. Работы планируется проводить в круглосуточном режиме с 00:00 понедельника до 16:00 пятницы каждой недели.

Окончание работ планируется завершить до 28 июня 2019 года.

Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным и праздничным дням, а именно: с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 12 мая включительно, а также 12 июня 2019 года.

Напомним, с 1 февраля 2019 года в целях обеспечения безопасности, а также сохранности Чусовского моста введено временное ограничение движения для транспортных средств свыше 40 т. Кроме того, введены ограничения по скоростному режиму до 40 км/час, а также установлена минимальная дистанция между транспортными средствами 20 м.

В настоящее время уже начато строительство нового моста через Чусовую. Стройку стратегически важного инфраструктурного объекта поддерживает Правительство РФ — из федерального бюджета Пермский край уже получил 600 млн руб. в этом году и 150 млн руб. — в прошлом. Новый мост должен быть построен в 2021 году. После завершения строительства нового моста действующий будет закрыт на реконструкцию.