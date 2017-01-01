У пермского Бессмертного полка появился свой гимн Впервые исполнен он будет не в Перми

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Журналист и поэт Сергей Тупицын сообщил «Новому компаньону», что вместе с композитором Сергеем Ивановым, известным как автор гимна «Мой Пермский край», он сочинил ещё один гимн — пермского Бессмертного полка. Песня называется «Пермь помнит. Бессмертный полк».

По словам поэта, впервые гимн будет исполнен в Лысьве и в Кудымкаре сводными хорами этих городов 9 Мая во время прохождения Бессмертных полков мимо воинских мемориалов. Ещё один первый исполнитель — хор Пермского кадетского корпуса ПФО имени Фёдора Кузьмина: именно он в самые ближайшие дни сделает студийную запись гимна, а также намерен исполнить его в Москве, где выступит с концертом вскоре после Дня Победы.

В гимне есть такие строки:

Пусть встанут навсегда бессмертным строем

Россию заслонившие собой,

Чтобы сегодня мы могли с тобою

Дышать Победой, солнцем и весной.

По словам Сергея Тупицына, то, что песня прозвучит в День Победы в Лысьве и Кудымкаре, символично: в Лысьве находится завод, который в годы Великой Отечественной войны обеспечивал касками всю Советскую армию, а в песне есть строчка о Пермском крае — «И наши самолёты, пушки, каски им помогали выстоять в бою»; что касается Кудымкара, то, оказывается, среди коми-пермяков — наибольшее количество Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы из всех малых народов России.

Когда гимн будет исполнен в Перми, Сергей Тупицын не знает. Не знает этого и Анна Отмахова, пермский координатор Бессмертного полка. Авторы готовы всем желающим бесплатно предоставить текст и ноты этого произведения, а также планируют в ближайшие дни провести нечто вроде презентации.

Сергей Тупицын организует съёмки прохождения Бессмертного полка в Лысьве и Кудымкаре и выступления пермских курсантов в Москве, и позже смонтирует мини-фильм на основе песни «Пермь помнит. Бессмертный полк», который намерен представить на ближайшем фестивале военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».