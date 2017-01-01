Жилой дом Headliner продуман до мелочей

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Сегодня словосочетание «личный бренд» как никогда актуально. Современные реалии заставляют нас не только следовать трендам, но и дают возможность самим создавать их!

Вы еще не стали хедлайнером своего города? Тогда начните с простого, со стиля жизни. Всегда находитесь в центре событий, окружите себя интересными людьми, проводите время в топовых местах и конечно, — выберите жильё, которое станет подтверждением вашего неповторимого стиля.

Холл дома Headliner

Фото: АО «КОРТРОС-Пермь»

Гармоничное сочетанное стиля и комфорта небоскрёба Headliner начинается ещё за пределами квартиры. Первых жителей встретит просторный, наполненный светом и воздухом холл, выполненный в современном, фирменном дизайне Headliner. Такая стилистика отражена во всех коридорах на каждом этаже небоскрёба. Вы и ваши гости по достоинству оцените общую атмосферу дома. Здесь каждая деталь продумана до мелочей: входная группа, подсветка и декор — всё выполнено в современном, сдержанном, но запоминающемся стиле с использованием высококачественных материалов. Для вашего удобства в холле предусмотрены комфортные места для колясок и велосипедов.

Холл дома Headliner по-настоящему эффектный, но, помимо этого, он полностью охраняем. На всей территории входной группы обеспечено круглосуточное видеонаблюдение и услуги консьержа. Здесь безопасность вашего комфорта под надёжной защитой.

Вы сами задаёте тренды своей жизни, а жилой дом Headliner открывает максимум возможностей и абсолютную свободу!

Обратитесь в отдел продаж уже сегодня тел: 2-155-775

Застройщик АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация на сайте gulliverperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба АО «КОРТРОС-Пермь»