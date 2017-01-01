Филиал «ПМУ» нарастил выпуск карбамида

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Отгрузка готовой продукции

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми подвели производственные итоги за три месяца работы в 2019 году. Общий объём выпущенной за этот период товарной продукции составил 225,9 тыс. т, что соответствует уровню производства за первые три месяца 2018 года.

Выпуск карбамида за январь — март 2019 года составил 170,6 тыс. т, что на 1% выше уровня производства за первый квартал 2018 года. Аммиака было произведено 155,4 тыс. т (в том числе товарного — 55,3 тыс. т), что на 1% ниже производства за аналогичный период прошлого года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

— В первом квартале 2019 года предприятие показало стабильно высокие результаты работы. В настоящий момент идёт подготовка к двухнедельному остановочному ремонту, который запланирован на август.