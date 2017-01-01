В Перми обсудят региональную специфику развития лесного хозяйства

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Фото: Константин Долгановский

Пермь станет одним из пяти федеральных округов, где с 22 по 23 апреля в этом году пройдёт Национальный лесной форум. Он организован под эгидой Госдумы РФ, при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.

О предстоящем мероприятии «Новому компаньону» рассказал его инициатор и организатор, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

— Николай Петрович, какие темы будут обсуждать на форуме в Перми?

— В 2019 году важнейшей темой форума станет мониторинг правоприменительной практики. Мы должны понять, почему эффективно не работают те или иные нормы уже принятых законов, что нужно сделать, чтобы они приносили пользу. За последние три-четыре года изменений в Лесной кодекс внесено достаточно много, и все они направлены на то, чтобы сделать работу отрасли более открытой, подконтрольной, прозрачной. Хотим понять, почему они не работают на местах. Здесь причин может быть очень много. Начиная от того, что на местах просто не торопятся внедрять в жизнь нововведения, и заканчивая тем, что не подготовлена федеральная нормативная база или нечётко сформулированы нормы закона. Мы должны понять это. И понять это можно только при непосредственном общении с представителями компаний, общественных организаций, администраций региональных, муниципальных и т. д.

— Не меньшее беспокойство вызывает и категория так называемых городских лесов, которые постоянно становятся центром притяжения интересов застройщиков. Эта тема очень волнует горожан, и ей посвящена одна из площадок форума. Как планируется защищать городские леса?

— В Пермском крае учтено до 80% городских лесов. Лидер в ПФО. Это хороший показатель. Всего в стране на учёт поставлено около 40% городских лесов. А их учёт — одно из условий их сохранения. В Перми неплохой опыт благоустройства парков, хотелось бы с ним подробнее ознакомиться и распространить этот положительный опыт на другие регионы. Городские леса — это фактор экологии городского пространства, как их защищать, развивать и благоустраивать — одна из важнейших тем сейчас. На форуме этому будет посвящена отдельная площадка «Лес и природа города». Нужно максимально приложить усилия, чтобы зафиксировать эти городские леса, обеспечить им соответствующее защитное положение.

— На Урале сейчас начинается сезон «выжигания сухой травы», в центральной России он уже в разгаре. Будет ли подниматься на форуме эта тема, какие решения будут обсуждаться?

— Действительно, это острая тема. «Пал травы» у нас уже национальное бедствие. В нашем законодательстве уже есть нормы по борьбе с ним. Но почему-то они не работают, люди упорно продолжают выжигать траву. А это приводит к лесным пожарам. «Самопалы» начинаются на землях сельхозназначения. Одна из проблем — лесники не могут начать тушить пожар до того момента, пока не начнет гореть лесной фонд. Сейчас на повестке обсуждения в Госдуме есть ряд предложений по корректировке законодательства. И мы хотели бы их поднять на форуме с теми, кто работает на местах. Одно из обсуждаемых сейчас предложений — внести в законодательство понятие о «ландшафтном пожаре». Это одно из решений, которое позволит ускорить тушение пожаров в лесах. Но, конечно, принимать какие-то изменения в законодательстве — не самоцель. Мы хотели бы обсудить со всеми заинтересоваными сторонами эту проблему на форуме. Понять, как сделать так, чтобы эту проблему побороть.

— Актуальная проблема лесной отрасли — «незаконные рубки» леса. Как с этим бороться? Есть ли какие-то механизмы, которые выведут «чёрных лесорубов» из тени?

— Действительно, в Пермском крае есть такая проблема. Регион в 2017 году находился на третьем месте в России по объёму незаконно заготовленной древесины. Тут есть несколько аспектов. Во-первых, мало лесников, т. е. на больших территориях сложно бороться малыми силами. Во-вторых, почти нигде не требуется подтверждения законности добытой древесины — ни при транспортировке, ни при реализации, ни при вывозе за пределы страны. Получается, что доказать, что древесина добыта нелегально, можно только, если «чёрного лесоруба» «поймали за руку» практически в момент вырубки. А это технически достаточно сложно организовать — серьёзные силы нужны. Что с этим делать, не совсем понятно. Сейчас ищем решения, как изменить ситуацию, на форуме будет возможность это обсудить.

— Недавно в России начали вводить биржевую торговлю лесом. Лесхозы нашего края перешли на торги через биржу в 2017 году. Зачем это делается и какой эффект ожидается?

— Это вопрос в первую очередь ценообразования. По нашим оценкам, цена древесины, если она реализуется на товарно-сырьевой бирже, возрастает иногда в три-четыре раза. Помимо всего прочего, торговля становится более прозрачной и для государства. Вообще сейчас речь идёт о переходе на обязательную биржевую торговлю лесом. Вопрос активно обсуждается, и хотелось бы подключить к нему и участников рынка, и чиновников в регионах. Сегодня в России успешно работает международная Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа. С ней уже подписали соглашения 16 лесодобывающих регионов страны, в том числе Иркутская и Новгородская области, Алтайский край, Карелия, Башкортостан и ваш регион — Пермский край.