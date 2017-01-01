Половина рекламных мест на четвёртом аукционе досталась казанской компании Из 35 мест невостребованными оказались шесть

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В Перми 19 апреля состоялся четвёртый аукцион по разыгрыванию мест под наружную рекламу согласно новым правилам её размещения.

Всего на торги выставлены 35 лотов (по схеме «один лот — одно место»). Из них шесть оказались невостребованными. То есть фактически разыгрывались 29 лотов: щиты и сити-борды.

Самым «дорогим» оказался двусторонний щит площадью 36 кв. м на перекрёстке проспекта Паркового и ул. Желябова — при начальной стоимости 162,5 тыс. руб. победитель (ООО «Гэллэри Сервис») предложил 251,9 тыс. руб.

Половина из них — 14 — досталось ООО «Билбордс» (Казань). Восемь мест остались за пермским индивидуальным предпринимателем Александром Перешеиным. По два лота выиграли ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), ООО «Панорама» (Пермь), ИП Борис Галкин (Пермь), одно место «забрал» ИП Демид Кузьмичёв (Пермь).

Напомним, с 2019 года аукционы проводятся согласно новой схеме размещения наружной рекламы. В городе должно быть 916 конструкций, причём вся крупноформатная реклама, кроме светопрозрачных медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.

С победителями будут заключены договоры на восемь и десять лет.