На Пермском пороховом заводе сократят ещё 224 человека

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С 1 января по 18 апреля 2019 года на Пермском пороховом заводе в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры и численности работников предприятия сократили 108 человек. Кроме этого, в первом полугодии 2019 года уведомления о сокращении получили ещё 224 работника.

По информации пресс-службы Пермского порохового завода, произошедшие сокращения сотрудников имеют ежегодный характер. При этом всем этим людям предприятие предложило вакантные должности соответствующей квалификации.

В министерстве промышленности Пермского края отмечают, что Пермский пороховой завод имеет стабильный государственный оборонный заказ, который за период 2013—2018 годов вырос почти в 2,5 раза. Сейчас предприятие обеспечено заказами и находится под постоянным наблюдением специалистов ведомства.