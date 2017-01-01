В Мотовилихе проверили 20 строительных площадок

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По результатам проверки 20 объектов возбуждено административное производство в отношении одной строительной организации. Второй застройщик устранил выявленные нарушения в кратчайшие сроки, сообщают в администрации города.

Специалисты администрации Мотовилихинского района Перми провели рейд и проверили соблюдение строительными компаниями правил благоустройства. Были обследованы строительные площадки по 20 адресам.

Так, на строительной площадке по улице Уинской, 2а было отмечено неудовлетворительное состояние деревянного настила — пешеходного тротуара — у стройплощадки. В адрес застройщика ООО «Коммерческая фирма «Нопелест-Инвест» направили уведомление о приведении дорожки в порядок. Замечания уже устранены застройщиком — деревянный настил заменили.

В ходе обследования строительной площадки по улице Иньвенской, 19 было установлено, что застройщик АО «ПЗСП» допустил слив технических жидкостей на проезжую часть. Администрация района возбудила административное производство, на районной административной комиссии вынесено постановление о назначении штрафа.

В целом состояние строительных площадок и прилегающих к ним территорий оценивается как удовлетворительное. Такие рейды будут проводиться ежемесячно, обещают в отделе благоустройства администрации Мотовилихинского района.