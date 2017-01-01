Спектакль студенческого театра из Пермского политеха вышел в финал окружного фестиваля

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Сцена из спектакля

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Авторский студенческий театр Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) «17-я скрипка» со спектаклем «Признание» вышел в финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Об успехе пермяков сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Участник окружного финала в номинации «Студенческий театр» был выбран специальным жюри по итогам показов спектаклей в рамках фестиваля «Студенческая весна». Театралы из политеха завоевали Гран-при краевой «Студвесны».

Режиссер и руководитель театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева рассказала, что спектакль «Признание» — премьерный. Он создан по рассказам Василия Шукшина. Причём рассказы, которые составили основу постановки, выбрали сами ребята.

Напомним, в номинации «Школьный театр» Пермский край на окружном фестивале «Театральное Приволжье» представит коллектив детской театральной студии «Балаганчик» из посёлка Яйва. Юные артисты завоевали Гран-при регионального отборочного этапа в Перми за спектакль «Неужели меня нет».

Старт окружному фестивалю дал полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров 27 марта. В этом году «Театральное Приволжье» объединит более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа. Окружной этап планируется провести в ноябре. В декабре состоится награждение победителей «Театрального Приволжья».

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