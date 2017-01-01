Окружной центр реабилитации людей с особенностями ментального развития будет создан с учётом опыта пермских общественников

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Фото: Деревня Светлая

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров предложил создать в Приволжском федеральном округе новый общественный проект. Он будет направлен на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

О новом проекте Игорь Комаров объявил на круглом столе по развитию системы непрерывного сопровождения детей и взрослых людей с расстройством ментального развития.

Для максимально эффективной координации действий государственных ресурсных центров, образовательных, медицинских организаций и некоммерческих партнёрств, направленных на помощь детям и взрослым с особенностями ментального развития, на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Министерства здравоохранения России будет создан окружной центр. В нём будут анализироваться и обобщаться лучшие практики для распространения опыта в регионах.

Игорь Комаров напомнил, что в Указе Президента России №204 уделяется большое внимание развитию здравоохранения, в том числе совершенствованию системы ранней диагностики различных заболеваний.

«Президент России Владимир Путин ставит задачу по повышению качества медицинского обслуживания, развития системы здравоохранения. Максимально раннее выявление у детей расстройств аутистического спектра поможет наиболее эффективно оказать помощь и выстроить грамотную работу по их сопровождению. Уверен, что наш проект даст хорошие результаты и станет реальной демонстрацией эффективной формы взаимодействия государства, общества и социально ответственного бизнеса в интересах граждан нашей страны», — подчеркнул Игорь Комаров.

Пермский край готов поделиться с ПФО своим положительным опытом по реабилитации и социализации взрослых и детей с особенностями ментального развития. В Прикамье действует благотворительный фонд «Социальная деревня «Светлая», созданный по инициативе родителей, имеющих детей с ментальными нарушениями в развитии.

Воспитанники фонда осваивают народные ремёсла и учатся жить самостоятельно, минимизируя помощь опекунов и родителей.

1 декабря 2018 года фонд дал старт новому проекту «Профессиональные пробы», который реализуется на средства президентского гранта в трёх территориях Пермского края — в Перми, Кудымкаре, Чайковском.

В рамках проекта в ремесленных мастерских фонда «Набойка по ткани», «Ткачество и ковроткачество», «Гончарное и берестяное дело» пройдёт обучение учащихся коррекционных школ.

Одновременно в рамках проекта в Перми и Чайковском открылась «Школа для родителей», где психологи обсуждают с родителями темы взросления ребят, подготовку их к самостоятельной жизни.

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