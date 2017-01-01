Приставы арестовали здание торгового центра «Титан»

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На здание пермского ТЦ «Титан» и земельный участок, на котором он находится, наложен арест. Четырёхэтажное здание площадью 1134 кв. м по адресу ул. Аркадия Гайдара, 16а и земельный участок площадью 1400 кв. м арестованы по обращению о взыскании как имущество, отданное в залог, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

В случае непогашения долга арестованная недвижимость будет передана на торги. Судом установлена начальная продажная стоимость заложенного здания в размере 31,5 млн руб., земельного участка — 350 тыс. руб.