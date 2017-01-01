Энергетики проверят теплосети Перми с помощью «зелёной воды»

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Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к проверке тепловых сетей с помощью специального красителя ярко-зелёного цвета «Уранин А» (флуоресцеин). Он позволит выявить возможные дефекты трубопроводов и систем ГВС жилых домов, а также определить места незаконных врезок, предупреждает пресс-служба «Т Плюс».

Применяемый краситель безопасен для людей и рекомендован к использованию санитарными правилами. Его добавляют в систему теплоснабжения на ТЭЦ.

«Зелёная вода» может попасть в поле зрения горожан с 19 по 26 апреля. В случае если вы заметили воду ярко-зелёного цвета на улице или в кране с горячей водой, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ, а также в диспетчерскую ПСК по телефону 281-72-99.