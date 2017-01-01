В марте инфляция в ПФО составила 5,1%

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Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) в марте осталась на уровне 5,1%. Стабилизация связана в том числе с завершением переноса повышения ставки НДС в цены и снижением давления со стороны затрат на стоимость продовольствия. Инфляция в ПФО прекратила увеличиваться во многом за счёт продовольствия, рост цен на которое замедлился на 0,2 п. п. — до 5,4% (в России в целом — 5,9%), сообщает пресс-служба Отделения Центрального банка РФ по Пермскому краю.

Основными компонентами замедления продовольственной инфляции в регионах ПФО стали цены на фрукты, картофель, яйца и сахар. За март снизились цены на яйца и сахар (по сравнению с февралём) после длительного периода ускоренного роста во второй половине 2018 года. Годовой рост цен на эти продукты замедлился. Картофель подешевел ещё сильнее, чем месяцем ранее (-17,6% в марте после -7,8% в феврале в годовом выражении), благодаря высокому урожаю 2018 года. Также в марте ощутимо подешевели многие фрукты: виноград (на 16,1% за год), яблоки (на 8,4%), бананы (на 4,7%). На стоимость импортируемых фруктов, как и в начале года, существенное влияние оказывала динамика курса рубля, а отечественных — высокий урожай 2018 года.

Стоит отметить и стабилизацию темпов удорожания мяса после существенного их ускорения во второй половине 2018 года. Тем не менее сохранилась тенденция к увеличению годовых темпов прироста цен на хлеб, кондитерские, макаронные и крупяные изделия. Это связано с сохраняющимся переносом в издержки производителей ранее произошедшего роста цен на зерновые культуры. В дальнейшем давление этого фактора на цены продуктов переработки зерновых должно снижаться с учётом прекращения роста внутренних и внешних цен на основные зерновые культуры. Этому способствуют и благоприятные ожидания урожая этого года (с учётом хорошего состояния озимых).

В отличие от продовольственной инфляции, рост цен на непродовольственные товары ускорился (на 0,2 п. п. — до 4,8% за год). Это произошло, в первую очередь, из-за увеличения темпа роста цен на легковые автомобили на 0,3 п. п. — до 6,1%. В марте многие автопроизводители скорректировали цены на новые автомобили на фоне завершения подстройки цен к повышению НДС и окончания действия акций для покупателей в начале года.

Потребительские цены на топливо за март несколько снизились, и годовые темпы их роста замедлились на 0,1 п. п — до 10% — на фоне продления соглашения по регулированию цен на нефтепродукты. За год подешевела техника: смартфоны, фотоаппараты и телевизоры, спрос на которые оказался ниже предложения, а также отдельные предметы одежды и обуви.

В марте годовая инфляция услуг, как и в феврале, составила 5,1%. На её стабилизацию оказали влияние услуги связи, рост цен на которые замедлился на 1,1 п. п. — до 4,6%. Отчасти это связано с эффектом высокой сравнительной базы: год назад мобильные операторы одномоментно повысили тарифы.

Погноз инфляции в России по итогам 2019 года понижен до 4,7%—5,2% (с 5,0%—5,5% ранее). Возвращение годовой инфляции к 4% ожидается в первой половине 2020 года.