В Заксобрании состоялось «юбилейное» пленарное заседание

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В апреле 2019 года парламенту Пермского края исполняется 25 лет, и сегодня, 18 апреля, в Заксобрании состоялось «юбилейное» пленарное заседание.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что ещё 25 лет назад депутатский корпус стал активным инициатором важнейших преобразований. За эти четверть века депутаты приняли более 3 тыс. законов, ставших правовой базой региона. По его словам, Законодательное собрание всегда достойно отвечает на вызовы времени и было одним из первых органов власти, кто сформировал единое информационное пространство для взаимодействия всех участников законодательного процесса.

К юбилею Законодательного собрания вышла книга «История. Решения. Парламент. Четверть века». «Это не просто юбилейная книга, а интересная летопись региона периода 90-х—2010-х годов. Жизнь страны показана через историю края, а жизнь региона — через призму решений краевого парламента. Мы обязательно передадим книгу в библиотечную сеть, появится издание и в электронных библиотеках. Очень надеемся, что книга может стать успешным учебным пособием по истории Пермского края», — сообщил председатель парламента. В книге — 25 глав, каждая из которых посвящена истории страны, региона и, конечно же, работе регионального парламента с 1994 по 2019 год. Книга содержит 384 фотографии, информацию о важнейших и ярких событиях, комментарии и интервью политиков. Первым эту книгу получил губернатор Максим Решетников. Ему её вручили сразу после доклада о результатах работы краевого правительства.

Кроме того, сегодня состоялось награждение председателей Законодательного собрания прошлых созывов Юрия Медведева и Николая Девяткина.