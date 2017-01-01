Одобрено внесение изменений в бюджет Перми на 2019—2021 годы

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Проект предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета в связи с выделением дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов на строительство школ и детских садов на сумму 615 млн руб. в 2019—2021 годах. Документ на комитете по бюджету и налогам гордумы представила заместитель главы администрации города Вера Титяпкина.

Дополнительные средства будут направлены на строительство трёх детских садов — на ул. Евгения Пермяка, Желябова и Байкальской, а также нового корпуса гимназии №3.

Кроме того, перераспределяются расходы бюджета в объеме 232 млн руб. в 2019 и 2020 годах. Предлагается направить на софинансирование в размере 25% расходов на выкуп объектов недвижимости при реконструкции автомобильных дорог в сумме по 70,9 млн руб. в 2019 и 2020 годах.

Также средства выделяются на финансовую поддержку капитального ремонта многоквартирного дома на ул. Ветлужской, 66 — 31,5 млн руб., на организацию отдыха детей в лагерях досуга и отдыха — 18,4 млн руб.

Комитет по бюджету и налогам поддержал проект и рекомендовал коллегам на пленарном заседании принять решение о внесении изменений в бюджет города на 2019—2021 годы.