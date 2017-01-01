По итогам третьего аукциона по наружной рекламе большинство мест отошли пермякам Разыграно 19 лотов из 35

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Фото: Алёна Ужегова

В четверг, 18 апреля, состоялся третий аукцион по местам под наружную рекламу в Перми. Всего на торги было выставлено 35 лотов (по схеме «один лот — одно место»). Из них разыграно 19 лотов, по 14 не заявился ни один из участников (то есть по ним торги признаны не состоявшимися). По двум лотам торги отменены на основании извещения департамента имущественных отношений.

Из всех разыгранных 19 мест большинство достались ИП Александру Перешеину (Пермь) и ООО «Билбордс» (Казань) — по шесть. По два места «отошли» детско-юношеской межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Волго-Уральский спортивный дом» (Пермь), ООО «АПР-Сити/ТВД» (Московская обл.), ИП Демиду Кузьмичёву (Пермь), один лот — ООО «Стоматологический центр «Аполлония» (Пермь).



То есть 11 из 19 лотов достались пермским предпринимателям. Самое «дорогое» место выиграл «Волго-Уральский спортивный дом»: под односторонний щит площадью 18 кв. м на перекрёстке ул. Светлогорской и Калинина. При начальной стоимости в 81,2 тыс. руб. победитель предложил 166,6 тыс. руб.



Напомним, 29 и 31 января состоялись первые два аукциона. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались 38 конструкций.



По итогам первого аукциона, большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго — большинство разыгранных мест (шесть) досталось ООО «Гэллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).



После этого горадминистрация взяла двухмесячную паузу. За это время на рынке произошли два крупных события: были демонтированы почти 1,5 тыс. конструкций (за исключением наиболее крупных и громоздких) и приняты новые требования к их внешнему виду. Принципиально только одно: крупные конструкции теперь будут стоять не на одной «ноге», а на двух менее мощных опорах для безопасности и для того, чтобы опоры было сложно заклеить рекламными объявлениями.



Пока что среди участников двух проведённых аукционов самую высокую цену предложило ООО «Гэллэри Сервис» за двусторонний сити-борд площадью 19,9 кв. м, расположенный на пересечении ул. Плеханова и Подгорной. Компания согласилась взять место в аренду за 225 тыс. руб. (при начальной цене 115 тыс. руб.).

Отметим, что с 2019 года аукционы проводятся согласно новой схеме размещения наружной рекламы. В городе должно быть 916 конструкций, причём вся крупноформатная реклама, кроме светопрозрачных медиафасадов, должна быть вынесена из центральной части города.



С победителями будут заключены договоры на восемь и десять лет.