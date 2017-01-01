Сельхозпроизводители смогут подавать заявки на возмещение в МФЦ
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С 22 апреля в МФЦ начнут принимать заявки от сельхозпроизводителей на возмещение части затрат по уплате первоначального лизингового платежа по договорам финансовой аренды (лизинга) для приобретения сельхозтехники. Сообщение о нововведении появилось на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.
Подача заявок через МФЦ значительно снизит издержки сельхозпроизводителей для участие в этой программе минсельхоза Пермского края. Ранее за этим приходилось ездить в Пермь и обращаться к чиновникам напрямую.
Приём документов будет осуществляться до 30 апреля включительно.
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