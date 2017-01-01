Дмитрий Сазонов: « Трёхуровневая система в сферах кардиологии и онкологии должна обеспечить понятную и своевременную медпомощь »

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Сегодня, 18 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников представил отчёт о работе правительства за 2018 год депутатам Законодательного собрания региона.

Обращение губернатора прокомментировал депутат Государственной думы от Пермского края Дмитрий Сазонов. Комментарий предоставлен пресс-службой регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы РФ (фракция «Единая Россия») :

— Хотел бы особое внимание в докладе губернатора Прикамья обратить на решение вопросов здравоохранения и здоровьесбережения жителей.

В моём избирательном округе сосредоточены все северные и самые отдалённые от центра территории Прикамья, поэтому все обращения и жалобы на медицинскую помощь находятся у меня на особом контроле, качественная и своевременная медицинская помощь — это приоритет.

Во-первых, важно, что в регионе формируется трёхуровневая система по снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ключевое значение в этом вопросе приобретает ранняя диагностика в кардиологии и онкологии, поскольку уровень смертности именно по этим двум направлениям является критическим. Создаются компетенции, в том числе на межрайонном уровне, по раннему выявлению, терапевтическому сопровождению, специализированному лечению и диспансерному наблюдению пациентов после оперативного вмешательства.

Во-вторых, сегодня в Прикамье коммуникация между жителями, чиновниками и медицинским персоналом выстраивается посредством цифровых технологий. На портале «Управляем вместе» каждый житель Прикамья сможет оставить свой комментарий и дать реальную оценку доступности и качеству медпомощи, работе персонала больниц. Это, безусловно, положительно отразится на отрасли здравоохранения и повысит качество обратной связи с населением. Важно, что этот аспект губернатор озвучил перед депутатским корпусом ЗС: именно представительные органы власти всех уровней должны включиться в процесс выстраивания эффективной коммуникации с нашими земляками.

В-третьих, тема здоровьесбережения должна рассматриваться в комплексе с вопросами здорового образа жизни, чему способствует в том числе развитие туристской деятельности. Максим Решетников рассказал, что в этом направлении будут развиваться наши жемчужины — Усолье, Чердынь и другие территории, в которых можно заниматься разными видами туризма и досуга.

Все факторы в комплексе в перспективе дадут результаты, будут способствовать сохранению и восстановлению здоровья жителей Пермского края.

Для создания трёхуровневой системы организации онкологической медицинской помощи в Прикамье создано 37 первичных онкологических кабинетов, до конца 2019 года откроются ещё три таких кабинета; создано 127 кабинетов раннего выявления онкозаболеваний в поликлиниках, до конца 2019 года откроются ещё 90 таких кабинетов. На втором уровне пациенты направляются в центры амбулаторной онкологической помощи (восемь центров), на третьем уровне — на специализированное лечение в краевой онкодиспансер (три учреждения). На переоборудование учреждений третьего уровня, оказывающих помощь взрослому населению, в 2019—2021 годах выделяется 1,3 млн руб. из федерального бюджета.

В сфере кардиологии Прикамья работают фельдшера ФАПов, участковые врачи-терапевты поликлиник, 14 кардиологических отделений и восемь межрайонных центров амбулаторной кардиологической помощи. На третьем уровне пациенты получают специализированное лечение в одном из четырёх региональных кардиологических центров.