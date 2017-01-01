Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 19 апреля

Твитнуть Поделиться Поделиться

Чистый четверг. На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов приступил к еженедельным объездам районов города.

Всё, что вы хотели узнать о ветхом и аварийном жилье. На вопросы горожан отвечают специалисты управления жилищных отношений администрации Перми.

Компрос — в объезд! В Перми ограничат движение транспорта на Комсомольском проспекте с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля.

Сохраняя леса. Реготделение «Единой России» в Прикамье представит федеральным экспертам предложения о повышении эффективности лесопользования.

«Жанна на костре» — лучшая опера. Театр оперы и балета получил две «Золотые маски».

Обед — по расписанию. В пермской школе №107 возобновились учебные занятия и сменился поставщик питания.

Встречаем выходные! Проект «Выходные на набережной» стартует накануне майских праздников.

Юридическая консультация. На ваши вопросы отвечает практикующий юрист, кандидат юридических наук Андрей Васильевич Бурылов.

«Христово воскресенье всем на веселье!». В Доме Мешкова открывается пасхальная выставка.

Уральское садоводство. Выбираем саженцы и рассаду для посадки на прикамской земле.

Экскурсии в мае. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

Твитнуть Поделиться Поделиться