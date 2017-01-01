«Мотовилихинские заводы» поставили Минобороны России партию РСЗО



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Продукция Мотовилихинских заводов - РСЗО

Фото: пресс-служба предприятия

Группа предприятий «Мотовилихинские заводы» в рамках выполнения гособоронзаказа отправила в подразделения ракетных войск и артиллерии ВС РФ несколько десятков боевых и транспортно-заряжающих машин из состава комплекса РСЗО «Торнадо-С» и «Торнадо-Г». Полный объём партии на сайте предприятия не разглашается.

«Обязательства по контракту на поставку РСЗО «Торнадо-С» выполнены в полном объёме. Модернизированные боевые машины, оснащённые автоматизированной системой управления огнём, отправлены в воинские части. Кроме этого, предприятие отгрузило партию РСЗО «Торнадо-Г» в соответствии с трёхлетним контрактом», — сообщает директор группы предприятий «Мотовилихинские заводы» Александр Анохин.

«Торнадо-С» является модифицированной версией РСЗО «Смерч». Реализованные в системе процессы автоматизации обеспечивают возможность одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитывать данные по цели, наводить пакеты направляющих боевых машин в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Это позволяет значительно повысить мобильность комплекса и эффективность его боевого применения. Может поражать цели как залпом, так и одиночными высокоточными ракетами, а также использовать корректируемые боеприпасы. В 2015 году РСЗО «Торнадо-С» прошла государственные испытания.

«Торнадо-Г» — модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». Отличительными особенностями системы являются повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение Российской армии в 2014 году.