Владимир Комоедов покинул зал заседаний Заксобрания в знак протеста

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Владимир Комоедов

Фото: Константин Долгановский

Внесённый фракцией КПРФ законопроект о Знамени Победы отклонён. В знак протеста член фракции КПРФ, вице-спикер краевого парламента Владимир Комоедов покинул зал.

Инициатор законопроекта Владимир Корсун предлагал в День Победы вывешивать копию Знамени на административных зданиях рядом с флагами края и России.

Владимир Корсун, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Подобные законы приняты и действуют на территории 53 субъектов Российской Федерации.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания:

— На федеральном уровне давно уже действует закон об использовании копии Знамени Победы. Наш комитет рассмотрел данный проект закона и рекомендует отклонить.

В итоге законопроект отклонили — половина депутатов воздержались от голосования.

После того как законопроект не был поставлен, Владимир Комоедов встал и заявил, что депутаты «предали погибших в Великой Отечественной войне, предали нашу Победу» и что он вынужден выйти из зала. И тут же покинул зал.

Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая 1945 года на здании Рейхстага в городе Берлине. Использование Знамени Победы, его копий регламентируется Федеральным законом №68-ФЗ «О Знамени Победы».

Согласно данному закону, во время торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями (...) в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, а также для выставления на обозрение вместо Знамени Победы, в случае если оно убрано с обозрения для проведения реставрационных работ, могут использоваться копии Знамени Победы.

Также действующий закон регламентирует использование копий Знамени Победы, которые могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Федерации в День Победы.