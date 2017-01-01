Поставщик питания в школу №107 оштрафован судом на 8 тыс. руб.

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Фото: Дмитрий Енцов

Индустриальный районный суд Перми признал индивидуального предпринимателя Елену Собянину виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №107».

Как сообщает пресс-служба суда, при назначении наказания суд учёл, что «на момент рассмотрения дела об административном правонарушении индивидуальный предприниматель деятельность по организации питания в МАОУ «СОШ №107» прекратила, тем самым фактически устранила допущенные ею нарушения санитарно-эпидемиологических требований, и назначил ей административное наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. руб.». Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, 10 апреля в школе к врачам с признаками токсикации обратились 26 учеников, четверо из них были госпитализированы, но сейчас уже выписаны из медучреждений.

Школа №107 была закрыта на обработку на следующий день после инцидента — 11 апреля. С понедельника занятия продолжились в полноценном режиме.

Сразу после инцидента, поскольку дело касается безопасности детей, глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собяниной и организовать схему питания в школе до выбора нового поставщика. Им временно — на один месяц — стало ООО «Пирогов».

16 апреля Роспотребнадзор обнародовал предварительные итоги санитарно-эпидемиологического расследования — предварительный диагноз: «Острая кишечная инфекция неустановленной этиологии».

«Материал от сотрудников пищеблока и заболевших детей направлен в референс-центр по мониторингу за острыми кишечными инфекциями (г. Москва) для дальнейшего исследования», — отметили в Роспотребнадзоре.

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