В Прикамье приставы арестовали нефтяное оборудование за долг в 8 млн руб.

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Приставы по Чернушинскому и Куединскому районам УФССП арестовали печь прямого нагрева нефти, колонны для её фракционного разделения, радиаторы охлаждения продуктов переработки, насосы внутренней перекачки, наружные насосы с электродвигателями, трубопроводы и иное оборудование для нефтепереработки общей стоимостью 7 млн 245 тыс. руб.

Как уточнили в пресс-службе управления, арест произведён в рамках взыскания долга ООО «Уралимпекс» в пользу ООО «Монолит» в сумме 5 млн руб., плюс пени в размере 3 млн руб.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение представителю взыскателя. Далее оно будет передано на реализацию.