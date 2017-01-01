В Перми пройдут матчи хоккейного Турнира четырёх наций

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В Перми пройдут матчи традиционного Турнира четырёх наций с участием молодёжных сборных (игроки до 20 лет). Соревнования состоятся с 23 по 25 августа на льду УДС «Молот», сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

В Турнире четырёх наций среди игроков до 20 лет примут участие сборные команды России, Швеции, Финляндии и Чехии. Турнир — традиционное соревнование, в котором принимают участие молодёжные сборные сильнейших хоккейных стран Европы. Каждая из команд поочерёдно принимает этапы данного турнира.