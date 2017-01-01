Безопасность жителей Прикамья в майские праздники обеспечат свыше 3 тысячи силовиков



Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 17 апреля, на заседании Правительства Пермского края обсудили обеспечение мер безопасности во время проведения массовых мероприятий, приуроченных к праздникам 1 и 9 мая, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что традиционно майские праздники собирают большое количество жителей и гостей города. Любители активного отдыха отправляются на природу, сплавляются по рекам.

«В праздничных мероприятиях в День весны и труда как ожидается, примут участие 185 тысяч человек. А мероприятия ко Дню Победы посетят более 345 тысяч человек. Поэтому необходимо обсудить вопросы готовности соответствующих служб безопасности», — подчеркнул губернатор.

По словам заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Акифа Гусейнова, с 30 апреля по 10 мая сотрудники правоохранительных органов будут переведены на усиленный режим несения службы. Безопасность граждан 1 и 9 мая в общей сложности будут обеспечивать более 3 тысяч правоохранителей.

Министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов доложил, что подготовка к майским праздникам ведется во всех муниципальных образованиях. По его словам, муниципальным властям рекомендовано проработать вопросы обеспечения безопасности во время массовых мероприятий. Результаты работы обсудят на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Пермского края 26 апреля.