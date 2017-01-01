Игорь Сапко и Андрей Исаев вошли в топ-50 самых полезных депутатов Госдумы

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В шестом интегральном рейтинге депутатов Госдумы («Коэффициент полезности депутатов») самыми эффективными были признаны первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам МСУ Игорь Сапко и Андрей Исаев. Исаев — на девятом месте, Сапко — на 47-м.

При составлении рейтинга его авторы — политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов — учитывали несколько критериев:

— индекс народного голосования возможности депутата мобилизовать сторонников (соотношение голосов на странице депутата на сайте «Депутат.клуб» к общему количеству проголосовавших на портале);

— индекс активности депутата в ГД (соотношение суммы выступлений в зале пленарных заседаний и участия в законопроектах к сумме всех выступлений и законопроектов за сессию);

— индекс медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле; вычисляется по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс» с учётом федеральных и региональных СМИ и ТВ-каналов);

— индекс работы в регионе (оценка со стороны региональных экспертов; судя по цитатам в презентации в Перми, среди них были политический советник Николай Решетников, главный редактор газеты Business Class Вадим Сковородин, корреспондент Prime.Ru Стефан Савелли), как то работа с жителями, с органами региональной власти, с региональными элитами, работа в интернете и так далее.

Пермский край в Госдуме представляют семь депутатов. Самый низкий рейтинг — у Александра Василенко (408-е место). Дмитрий Сазонов — на 297-м месте, Алексей Бурнашов — на 305-м месте, Игорь Шубин — на 315-м месте, Дмитрий Скриванов — на 330-м месте.