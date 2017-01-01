Начат отбор перевозчиков на четырёх субсидируемых маршрутах водного транспорта

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Фото: Сергей Копышко

Министерством транспорта Пермского края проводится процедура отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров водным транспортом пригородного сообщения на условиях предоставления субсидии за счёт средств бюджета Пермского края, сообщают в ведомстве.

На сегодняшний день министерством транспорта Пермского края сформированы четыре маршрута водного транспорта пригородного сообщения, на протяжении которых имеются населённые пункты, не имеющие транспортного обслуживания альтернативными видами транспорта, такие как: Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды (2—4 рейса в неделю), Сылва — Троица — Сылва (до Быковки — ежедневно, до Троицы — 4 рейса в неделю), Пермь — Заречный — Пермь (2 рейса в неделю), Березники — Быстрая — Березники (3 рейса в неделю).

Перевозка пассажиров по данным маршрутам осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на условиях предоставления субсидии за счёт средств бюджета Пермского края на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения.

Ежегодно из бюджета Пермского края на обеспечение перевозок по четырём субсидируемым водным маршрутам выделяется более 16 млн. руб., пассажиропоток на данных маршрутах в 2018 году составил 58 тыс. пассажиров.

Труднодоступные населённые пункты (отсутствует регулярное автобусное или железнодорожное сообщение) на протяжении маршрутов (в том числе СНТ):

по маршруту Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды: Степаново, Горная Талица, Ромахино, Кривое, Замётная, Загоскино, Белоевский Кордон, Конец Гор, Заозерье, Куликово;

по маршруту Сылва — Троица — Сылва: Быковка, Корсаково, Сухой Лог,

п. Ильича, Кокшарово, Лысманово;

по маршруту Березники — Быстрая — Березники: Огурдино, Таман, Быстрая;

по маршруту Пермь — Заречный — Пермь: Трухинята, Дворцовая Слудка, Гамы, Усть-Сюзьва, Незабудка, Голый Мыс, Заречный.

Обеспечение транспортного сообщения с населёнными пунктами,

не имеющими регулярного сообщения общественным автомобильным и железнодорожным транспортом пригородного сообщения, остаётся основной задачей внутреннего водного транспорта.

Навигация в 2019 году начнётся с учётом сроков схода льда и достижения необходимых уровней воды в местах остановочных пунктов для обеспечения безопасного причаливания судов (в 2018 г. суда на маршрутах начали свою работу с открытием навигации после 10 мая).