Высокой задолженность за газ остаётся у теплоснабжающих организаций Кизела, Лысьвы, Губахи и ряда других территорий

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По данным на 1 апреля 2019 года, просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края, самой проблемной категории потребителей, за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» составила 3,5 млрд руб., сообщают в пресс-службе компании.

Несмотря на высокий уровень неплатежей со стороны ТСО, устойчивой остаётся тенденция снижения прироста задолженности. Если в январе — марте 2018 года долг ТСО увеличился на 260 млн руб., то в январе — марте 2019 года — на 165 млн руб. Так же и по итогам года: в 2017 году — рост 466 млн руб., в 2018 году — рост 214 млн руб.

Ряд территорий закончат отопительный сезон 2018/19 годов без задолженности, среди них: Добрянка, Березники, Кунгурский район.

Среди территорий Пермского края, где ситуация с долгами стабилизировалась, необходимо отметить, прежде всего, Пермь, Кунгур, Очёрский район и ряд других муниципалитетов.

Проблемными территориями, которые стоят на особом контроле у «Газпром межрегионгаза Пермь» и правительства Пермского края, остаются Кизел, Лысьва, Губаха, Чусовой, Гремячинск, Александровский и Горнозаводский районы.

Для взыскания задолженности «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует применить весь имеющийся арсенал средств. Так, по окончании отопительного сезона компания прибегнет к вынужденной, но наиболее действенной мере по отношению к должникам — ограничению поставок газа. Таким санкциям подвергнутся 74 ТСО в Пермском крае.

«Мы фиксируем улучшение платёжной дисциплины, следствием чего стало снижение прироста долгов ТСО. Тем не менее задолженность за газ остаётся очень высокой. Однако совместная системная работа с краевым правительством даёт свои плоды. Изменить ситуацию должно выделение из краевого бюджета 1,5 млрд руб. на три года на модернизацию системы теплоснабжения в районах Пермского края», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов.