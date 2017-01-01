Четыре школы и гимназии Прикамья попали в проект РАН и Минпросвещения Учреждения начнут «растить научную элиту» уже с 1 сентября

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Гимназия № 17

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 17 апреля, министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания сообщила, что Российская академия наук после конкурсного отбора решила создать в Прикамье сразу четыре опорные школы РАН.

В проект вошли пермские школа №146, гимназия №4, гимназия №17 и гимназия города Чайковского. «Мы будем растить научную элиту. Эти школы в том числе будут заниматься подготовкой научных исследований и начнут работу по двум направлениям уже с 1 сентября», — отметила Раиса Кассина.

Напомним, проект по созданию опорных школ при Российской академии наук направлен на совершенствование школьного образования в интересах формирования научного кадрового потенциала страны. Президент РАН Александр Сергеев 26 февраля на заседании Президиума Российской академии наук заявил, что РАН «будет работать в опорных школах как с учениками, так и с учителями, начиная от учебных программ и заканчивая преподаванием и предоставлением настоящего научного оборудования и участием в создании лабораторий на базе школ».

Всего в проект попали 110 школ. Среди основных критериев — образовательное учреждение уже должно показывать высокие результаты и достижения школьников (например, в олимпиадах), иметь опыт профильного обучения и сетевого взаимодействия, а также хороший кадровый потенциал. При этом рядом со школой должен находиться институт РАН или вуз, который сможет взять шефство над учениками.

Учреждения, которые получат статус опорной школы Российской академии наук, планируется передать с муниципального уровня управления на региональный уровень и зачислять в них детей по результатам конкурсного отбора. На старте проекта в таких школах организуют классы с углублённым преподаванием отдельных предметов. При этом глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева подчеркнула, что детей, которые уже обучаются в опорных школах РАН, никто отсеивать не будет. «Не обязательно, чтобы все ученики этой школы стали учёными. Но набирать малышей в первый класс и сразу ориентировать их на научно-исследовательскую работу мы можем», — пояснила «Российской газете» глава Минпросвещения и добавила, что, чтобы достигнуть прорыва, в России должны ежегодно появляться 10 тыс. молодых учёных.

Ведущие учёные будут вести в этих школах индивидуальные консультации, профильные учебные курсы и факультативы, интеллектуальные конкурсы. Во всех этих школах должны появиться современные лаборатории и другое оборудование. Ориентировочная стоимость проекта составит порядка 1 млрд руб. При этом половину проектного бюджета обеспечит государственно-частное партнёрство.