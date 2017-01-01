На вторую очередь моста через Егошиху денег нет

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Фото: Константин Долгановский

За пять дней до установленного срока подачи заявок МКУ «Пермблагоустройство» отменило проведение конкурса на проектно-изыскательские работы второй очереди моста через Егошиху. Как там пояснили «Новому компаньону», причина отмены в том, что были «не доведены лимиты финансирования».

Кроме того, на конкурс не было подано ни одной заявки.

Первая очередь моста через Егошиху в продолжении ул. Революции была построена в 2003 году. Среди прочего возведение второй очереди должно было добавить три полосы движения и установить систему очистки стоков. Максимальная цена контракта составляла 18 млн 636 тыс. руб.