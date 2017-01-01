Градостроительство и архитектура переданы обновлённому краевому министерству

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Фото: Константин Долгановский

Вступил в силу указ губернатора Пермского края о передаче функций блока градостроительства и архитектуры региональному министерству по управлению имуществом и земельным отношениям. Минимущества переименовано в министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. В свою очередь, министерство строительства и архитектуры становится министерством строительства, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Решение позволит оптимизировать работу кадастрового, земельного и градостроительного направлений в крае согласно федеральному тренду, так как они будут реализованы «под ключ» в рамках одного исполнительного органа государственной власти — министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Это позволит в том числе обеспечить решение задачи по упрощению процедуры вовлечения земельных участков ​ в оборот в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Таким образом, минимуществу переходят функции по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере градостроительства и архитектуры.

Николай Гончаров, министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края:

— Часто конкретная проблема людей, организаций или муниципалитетов находится на пересечении компетенций нескольких ведомств. Один из примеров — градостроительные полномочия, которые неразрывно связаны с земельными отношениями, но раньше находились в компетенции минстроя. Работа в режиме единого органа ответственности будет максимально учитывать интересы граждан и юридических лиц, повысит оперативность принятия решений и в целом положительно скажется на инвестиционном климате региона.