Власти Прикамья объявили аукцион на перевозку чиновников службой такси Начальная цена контракта составляет 1,42 млн руб., а предельная стоимость одной минуты 7,33 руб.

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business-trio.ru

Вчера, 16 апреля, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на организацию перевозок пассажиров и багажа для нужд органов государственной власти Пермского края. В частности, услуги нужны краевому минстрою, минфину, минкульту и аппарату правительства Пермского края.

Начальная цена контракта составляет 1,42 млн руб., а предельная стоимость одной минуты — 7,33 руб. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 года. Исполнитель обязан оказывать услуги на территории Перми и Пермского края независимо от дня недели и времени суток.

Время, потраченное подрядчиком на поиск, замену водителя или транспортного средства, например в случае аварии или поломки транспортного средства, не оплачивается. При этом в случае ДТП или технической неисправности подрядчик должен заменить автомобиль на аналогичный в течение 15 минут, если поездка по Перми, и в течение 30 минут, если машина «застряла» в другом муниципалитете.



Исполнитель обеспечивает возможность одновременной подачи не менее 35 транспортных средств в один день. У службы такси должна быть круглосуточная диспетчерская служба, мобильное приложение, бесперебойная радио- или мобильная связь с транспортом. Автомобили такси должны быть чистыми (как внутри, так и снаружи), в салоне не должно быть неприятного запаха (горюче-смазочных материалов или табачного дыма), и иметь все необходимые документы, включая страховку. Для водителей нужны права, водительский стаж не менее трёх лет и опрятный внешний вид. Им запрещается курить в салоне, а также нужно выбирать маршрут, который займёт наименьшее время в условиях действующей дорожно-транспортной обстановки, и парковаться максимально близко к месту начала маршрута. При этом заказчик имеет право осмотреть автомобиль до начала поездки и потребовать заменить такси или водителя. Также чиновники должны иметь возможность выбора транспортного средства или водителя.



Маршрут движения может быть скорректирован представителем заказчика после прибытия транспортного средства. Также по требованию заказчика в пути допускаются остановки с ожиданием транспортным средством. Оплата времени ожидания осуществляется по цене за единицу услуги с применением коэффициента 0,5. По Перми поездка оплачивается исходя из фактического времени и цены за единицу услуги. В случае отмены заказа после пяти минут с момента подачи транспортного средства, службе такси оплачивается фактическое время ожидания. Трансфер «Аэропорт Большое Савино» — Пермь» или «Пермь — «Аэропорт Большое Савино» оплачивается с момента подачи транспортного средства до момента прибытия транспортного средства в пункт назначения в двойном размере. Поездка по Пермскому краю (за исключением Перми и посёлка Верхние Муллы) оплачивается в полуторном размере.



Минимальное время одной поездки по Перми составляет десять минут. То есть если время поездки оказалась меньше десяти минут, то она оплачивается по стоимости десятиминутной.



Акты оказанных услуг предоставляются ответственному должностному лицу заказчика до 15 числа и до 29—31 числа каждого месяца. Заказчик производит оплату по контракту два раза в месяц путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя в течение 30 дней с даты подписания акта оказанных услуг.

Заявки принимаются до 29 апреля. Сам аукцион должен пройти 6 мая.