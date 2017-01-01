Состоялись публичные слушания по территории Сада соловьёв

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Фото: Дмитрий Енцов

В администрации Мотовилихинского района Перми 16 апреля состоялись публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной ул. Уинской, Пушкарской и Гайдара в микрорайоне Садовом.

Особенность территории в том, что она включает большую зелёную зону вдоль речки Уинки. Инициатор слушаний — ООО «Пермский квартал». Компания планирует на небольшом участке всей рассматриваемой территории (на пересечении ул. Уинской и Пушкарской, сейчас там находятся автостоянка и автомастерская) возвести многоквартирный жилой дом. Этот участок (площадью 0,39 га) принадлежит компании, но для начала строительства им необходимо перевести его в зону Ц-2 (зона деловой активности местного значения, которая позволяет возводить многоэтажки).



Общественники беспокоятся, что смена зонирования, а соответственно, и строительство, повлияют на долину Уинки и фактически уничтожат Сад соловьёв (сейчас территория долины находится в зоне рекреации Р-1). Позиция застройщика — будущий дом не повлияет на экологию и Сад соловьёв.

Отметим, что эти слушания собрали большую для подобных мероприятий аудиторию — не менее 40 человек (часто на публичные слушания приходят один-два человека). Среди присутствовавших были и представители застройщика, и жители окрестных домов, и экологи.



Большинство выступавших высказались против предложенного застройщиком проекта планировки территории. Мотивировка та же, что и последние пару лет, начиная с информации о грядущем строительстве: изменения нанесут вред долине реки.

Фото: Дмитрий Енцов

«Микрорайон Садовый очень большой, и там нет ни одного полноценного парка или сквера. Поэтому Сад соловьёв будет единственным подобным местом», — отметила эколог Надежда Баглей.

Обеспокоены возможными изменениями и собственники дачных участков, расположенных в долине Уинки. Им лучше «так, как сейчас»

Одна из жительниц прилегающих домов мотивировала свой голос против из-за того, что предполагаемый дом закроет её дом от солнечного света. «Будет аналогичная ситуация той, которая сложилась после строительства дома на ул. Тургенева, когда в тени в дневное время оказались сразу три жилых дома», — мотивировала своё решение участница слушаний.

«Перспективы развития территории не нами выдуманы, а выданы в виде задания со стороны горадминистрации», — парировал директор по строительству ООО «Пермский квартал» Константин Вант.



Тем не менее как минимум четыре человека поддержали проект застройщика. Мотивировка — долина «всё равно загажена», строительство дома «облагородит территорию, где сейчас автосервис». Жительница дома на Уинской, 4 высказала самую оригинальную мотивировку: «Я живу напротив Аллеи журналистов, где постоянно распивают пиво и оттуда доносятся громкие звуки, поэтому я категорически против парка в долине реки, тем более он неудобно расположен. Пусть лучше будет построен дом».

Напомним, застройщик несколько раз обращался в городскую комиссию по землепользованию и застройке с предложением изменить зонирование участка. Комиссия несколько раз отклоняла заявку, так как у неё возникали вопросы. В том числе некоторые члены комиссии сомневаются, что компания «впишется» в нормативы обеспеченностью детсадами и школами. Отметим, что по этому вопросу в микрорайоне Садовом очень напряжённая ситуация. Застройщик предлагает на первом этаже многоэтажки обустроить детский сад на 20 мест, тем не менее по новым нормативам этого может оказаться недостаточно. Самый острый вопрос микрорайона — обеспеченность школами.

Место будущего строительства на схеме обозначено как I Выдержка из "Проекта планировки территории..." ООО "Стройтехнадзор"