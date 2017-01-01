Эксперты «Талана» поделились опытом на Всероссийском жилищном конгрессе



Твитнуть Поделиться Поделиться

В Сочи прошёл Всероссийский жилищный конгресс, который собрал более 3000 специалистов рынка недвижимости со всей страны. Сотрудники федерального девелопера «Талан» рассказали коллегам об опыте работы с эскроу и автоматизацией продаж, сообщает пресс-служба компании.

Директор департамента продаж «Талана» в Перми Наталья Андаева рассказала об особенностях работы с эскроу-счетами. У девелоперов много вопросов, связанных с работой по новой схеме: уже с 1 июля все российские застройщики будут привлекать средства дольщиков только через специальные счета. «Талан» одним из первых в стране начал заключать договоры долевого участия с использованием эскроу, а в марте подписал соглашение со Сбербанком на 57 млрд руб. о финансировании строительства проектов с использованием эскроу-счетов.

«Мы зарегистрировали первые сделки по продаже квартир через эскроу в пермском ЖК «Счастье» (г. Пермь, ул. Карпинского, 50) в августе 2018 года и только за первый месяц заключили 81 договор на сумму 262 млн руб. Благодаря высокому спросу мы смогли заметно снизить ставку по проектному кредиту. Сейчас объём средств на счетах эскроу в разы превышает сумму кредита», — рассказала Наталья Андаева.

Заместитель генерального директора по продажам компании «Талан» Ольга Нуриева поделилась результатами работы контактного центра, который застройщик запустил летом прошлого года.

«Собственный колл-центр даже для крупного застройщика — не самое популярное решение, обычно с потенциальными покупателями квартир общаются отделы продаж. Запустив свой контактный центр, мы повысили доступность для клиентов: дозвониться в «Талан» можно в выходные дни или когда все специалисты по продажам заняты. Кроме того, колл-центр выполняет целый ряд дополнительных функций, в том числе обрабатывает заявки из социальных сетей, проводит аудит звонков и замеряет уровень потребительской лояльности. Это помогает нам улучшать качество обслуживания клиентов». — отметила Ольга Нуриева.

Застройщик — ООО«Специализированный застройщик «ТАЛАН-РЕГИОН-5»

Проектная декларация — на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»