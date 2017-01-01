«Промобот» представил антропоморфного робота

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Новый робот компании «Промобот»

Фото: пресс-служба компании

Пермская компания «Промобот», крупнейший в России, Северной и Восточной Европе производитель сервисных роботов, представила свой новый продукт на конференции Skolkovo Robotics, сообщает пресс-служба компании.

Новый робот не продолжил существующую линейку, а открыл новую. Его разработка заняла полтора года, сообщают в компании. До 2021 года компания планирует инвестировать в производство нового робота 2,5 млн долларов.

Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует мимику человека, способен двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», говорить, показывать эмоции. В его «лице» используются 29 модулей, которые позволяют задавать искусственным мышцам любое положение. По словам представителей компании, такой робот призван снять барьер в человеко-машинном взаимодействии и заменить ряд сотрудников в местах повышенного скопления людей — на почте, в банках, муниципальных учреждениях.

Также в рамках презентации «Промобот» представил стратегию развития компании. Согласно этому, Promobot позиционирует себя как не простой производитель роботов, а полноценная технологическая компания, так как 80% аппаратных составляющих Promobot — собственные разработки компании.

Так, команда «Промобот» представила датчики препятствий, благодаря которым робот передвигается, избегая столкновений. Это позволяет ему работать полностью автономно — без контроля человека. По словам Игоря Еремеева, техдиректора Promobot, обычно производители используют или ультразвуковые датчики (которые «ищут» препятствия по звуковым волнам), или инфракрасные (по свету). Разработчики Promobot совместили оба подхода — получив, таким образом, устройство, которое совмещает в себе обе технологии и даёт наиболее точный результат.

Кроме этого, были презентованы сервоприводы, микрофонный массив, благодаря которому робот распознаёт речь людей, и искусственный интеллект, разработанный в компании.