Неурожай «Жанна на костре» — лучшая опера сезона 2017-2018

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Фото: Антон Завьялов

Рекордно высокое количество номинаций пермских театров на Национальную театральную премию «Золотая маска» вылилось в рекордно низкое за последние годы количество самих премий. Их всего две, и обе — за постановку в Пермском театре оперы и балета оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре», премьера которой состоялась на Дягилевском фестивале 2018 года.

Эта оратория была поставлена как опера режиссёром Ромео Кастеллуччи и получила восемь номинаций на Национальную театральную премию; но сразу было понятно, что получит существенно меньше, хотя бы потому, что французские драматические актёры Одри Бонне и Дени Лаван, заявленные в номинациях «Лучшая женская роль в опере» и «Лучшая мужская роль в опере» соответственно, совсем не поют.

Жюри премии присудило «Жанне» главную оперную премию — «Опера. Лучший спектакль». Вторую «Маску» за «Жанну» получил Ромео Кастеллуччи, но не в качестве режиссёра, а как художник-постановщик. Получал обе награды директор театра Андрей Борисов.

И это — все «Маски» Пермского театра оперы и балета за спектакли сезона 2017-2018 годов: всего две из 32 номинаций. Без премий остались опера Жана-Батиста Люлли «Фаэтон» (10 номинаций), балеты «Щелкунчик» (семь номинаций) и Asunder (три номинации), перформанс «Камилла» (четыре номинации).

Можно долго рассуждать и анализировать, почему пермские балеты в этом году не «выстрелили», но можно и сформулировать кратко: не стоит балетам номинироваться в том же году, что и «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова.

Самое примечательное, что без награды остался Теодор Курентзис, который претендовал на «Маску» в номинации «Опера. Работа дирижёра» за «Жанну на Косте», и это действительно выдающаяся работа. Ну, нельзя же каждый год отдавать премию Курентзису! Есть ведь и другие дирижёры…

Жюри обошло наградами и Пермский академический Театр-Театр, спектакль которого «Карлик Нос» был заявлен в восьми номинациях.

Надо заметить, что среди лауреатов премии немало творческих людей, которые сотрудничали и продолжают сотрудничать с пермскими театрами, но премии получили за спектакли, сделанные в других городах. Кроме того, невозможно не обратить внимание на то, что одной из главных звёзд церемонии стала примадонна пермской оперы Надежда Павлова, которая вручала премии в оперных номинациях и исполнила арию Виолетты из оперы «Травиата».