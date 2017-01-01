Корреспондент «Нового компаньона» получила журналистскую премию заксобрания Пермского края

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Сегодня, 16 апреля, состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие общественно-политической журналистики в Пермском крае «Право и общество в Прикамье». Премия учреждена законодательным собранием региона для представителей СМИ Пермского края.

Парламентский корреспондент «Нового компаньона» Наталья Коротаева стала победителем в номинации «Дебют года». Награду присудили за цикл материалов, посвящённых реализации законов Пермского края, краевых и государственных программ.

Ранее Наталья не участвовала в журналистских конкурсах. Для неё премия законодательного собрания стала первой в профессиональной карьере.

Отметим, всего на конкурс поступило 367 работ от авторов и редакций пермских и районных СМИ. Победители определены в семи номинациям: краевые, муниципальные печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, дебют и фотограф года. Премия этого года была приурочена ко Дню российского парламентаризма и 25-летнему юбилею Законодательного Собрания.