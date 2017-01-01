В Прикамье правоохранителей обяжут отчитываться перед КСП о результатах проверок Аудиторы хотят понимать, на какой стадии находятся расследования по их материалам

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Контрольно-счётная палата края внесла в Заксобрание проект поправок в Закон Пермского края «О Контрольно-счётной палате Пермского края». В частности, КСП просит дополнить документ фразой «правоохранительные органы обязаны предоставлять в Контрольно-счётную палату информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контрольно-счётной палатой материалам».

В пояснительной записке говорится, что эта строка нужна, чтобы привести закон в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и направлена на повышение эффективности взаимодействия КСП Пермского края и правоохранительных органов.

Отметим, что по закону любой контрольно-счётный орган, в случае обнаружения незаконного использования бюджетных средств, в котором есть признаки преступления или коррупционного правонарушения, обязан незамедлительно передать материалы проверки в правоохранительные органы. Однако строчка, позволяющая КСП получить от правоохранительных органов обратную связь, сейчас в краевом законе отсутствует.

Такой же пробел есть и в «Положении о Контрольно-счётной палате Перми». На мартовском пленарном заседании Пермской городской думы руководитель КСП Перми Мария Батуева во время отчёта о деятельности палаты за 2018 год сообщила, что в начале 2016 года они обнаружили «пропажу строительных материалов», требуемых для капремонта набережной Камы. Ущерб бюджету города составил 28 млн руб. Но правоохранительные органы долго отказывались возбуждать уголовное дело по материалам проверки КСП, и возбудили его только в 2018 году. В результате многие депутаты пришли к выводу, что надо как-то требовать от МВД эффективной работы по материалам, предоставленным им КСП. В частности, депутат Павел Фадеев предложил КСП выйти в гордуму с инициативой об организации юридического сопровождения материалов проверок КСП в правоохранительных органах, чтобы повысить эффективность возмещения бюджетных средств.