Одна из полос по улице Луначарского будет перекрыта из-за ремонтных работ

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Несмотря на обилие ремонтных работ, требующих раскопок, все дороги, где они велись, восстанавливаются

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начинают перекладку участка тепловой сети, проходящей по улице Луначарского в Перми. Энергетикам предстоит заменить 180 метров трубопровода диаметром 400 мм от улицы Попова в сторону улицы Куйбышева, сообщают в «Т Плюс».

На время работ с 19 апреля по 10 мая будет ограничен проезд автомобильного транспорта по одной полосе улицы Луначарского.

Всего этим летом на улице Луначарского будет обновлено три участка теплосети общей протяженностью 860 метров, с переходом через Комсомольский проспект до улицы Сибирская. Энергетики обещают, что работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

В 2019 году энергетики планируют масштабную модернизацию тепловых сетей в центре краевой столицы. В межсезонье пройдут перекладки на улицах 1-я Красноармейская, Тимирязева и Газеты Звезда. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки города к отопительному сезону 2019-2020 годов.