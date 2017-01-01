Поставка новых автобусов Volgabus в Пермь отстаёт от графика Городу не хватает 66 автобусов

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Новые автобусы Volgabus

Фото: Администрация Перми

Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева заявила, что на данный момент городу не хватает 66 автобусов Volgabus, которые по контракту должен поставить производитель. Об этом было заявлено 16 апреля в рамках заседания думского комитета по экономическому развитию.

Учитывая, что всего в ведение МУП «Пермгорэлектротранс» должно поступить 85 автобусов, то на данный момент в город прибыло 19 автобусов, и это притом что все 85 должны начать работу на маршрутах с 1 мая.

По словам Гаджиевой, производитель нарушает график и горадминистрация начинает готовить претензию. Кроме того, скорее всего, есть и вопросы к качеству и комплектации прибывших автобусов.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, приёмкой автобусов (а она производится в течение 45 дней с момента поставки автобусов) будет заниматься специальная комиссия, в которую войдут представители департамента имущественных отношений и департамента дорог и транспорта.

«Оплата поставщику будет произведена в случае если технические характеристики подвижного состава будут соответствовать установленным в конкурсной документации. Если в ходе работы приёмочной комиссии специалистами будут выявлены дефекты автобусов, согласно контракту поставщик обязан будет их устранить. Согласно условиям пилотного проекта, с 1 мая предполагается запуск нескольких автобусных маршрутов по новым контрактам. МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло часть аукционов на обслуживание этих маршрутов, учитывая существующий график поставки автобусов. Вместе с тем предприятие рассматривает разные варианты входа в пилотный проект, в том числе с использованием арендуемого подвижного состава», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, с 1 мая новая транспортная модель будет опробована на маршрутах №№3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 37, 46, 60, 62. «Пермгорэлектротранс» намеревался выиграть все конкурсы, но «взял» четыре — №№3, 11, 60 и 62. На всех тестируемых маршрутах планируется введение бесплатной пересадки (исключительно между тестируемыми маршрутами в течение 40 минут).