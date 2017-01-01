Парковка в центре Перми может подорожать до 25 руб. за час

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Сегодня, 16 апреля, на заседании комитета гордумы по экономическому развитию была поднята тема возможного повышения стоимости парковки в центре Перми до 25 руб.

Как сообщил начальник дирекции дорожного движения Максим Кис, увеличение платы связано с высокой востребованностью парковочных карманов. По словам руководителя, решение будет дифференцированным и будет зависеть от результатов апреля. Тогда и будет вноситься предложение о росте стоимости на «один шаг», то есть на 5 руб.

Напомним, что сейчас стоимость парковки составляет 20 руб. в час.